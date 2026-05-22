Tutto pronto per il Motor Valley Fest al via la quattro giorni con oltre 50 appuntamenti
A Modena si svolgerà l’ottava edizione del Motor Valley Fest, un evento che si tiene nella regione dell’Emilia-Romagna dedicato all’automotive e alla mobilità. La manifestazione durerà quattro giorni, dal 28 al 31 maggio 2026, e prevede più di cinquanta appuntamenti distribuiti nel centro cittadino. La kermesse si propone di richiamare appassionati e addetti ai lavori, con attività, dimostrazioni e approfondimenti legati al mondo delle automobili e delle tecnologie correlate.
Modena accende i motori e si prepara a tornare capitale internazionale della mobilità e dell'automotive con l'ottava edizione del Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell'Emilia-Romagna in programma dal 28 al 31 maggio 2026. Il countdown ufficiale è partito oggi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Police Car Chase Simulator 3D Game Real Cop Cars Driving Simulator 2025 Android GamePlay
Sullo stesso argomento
Motor Valley e Food Valley si incontrano all'autodromo di Imola: tortellini e garganelli "corrono" sul cordolo della TosaL’autodromo Enzo e Dino Ferrari non è più solo il tempio della velocità, ma diventa una tela a cielo aperto dove il motorsport abbraccia l’eccellenza...
Al via il “Treno di Imola”: mobilità green e grandi eventi tra Bologna e la Motor ValleyÈ partito ufficialmente dalla Stazione Centrale di Bologna, al binario 6, il nuovo “Treno di Imola”, un convoglio Rock a doppio piano della flotta...
Due incontri aperitivo nella storica sede di Modena per celebrare il centenario dell’iconico logo del Tridente e scoprire il Programma di Personalizzazione BOTTEGAFUORISERIE. Il Motor Valley Fest da 8 anni rappresenta il momento privilegiato di incontro tra facebook
Motor Valley Fest 2026: presentato a Modena il programma dell'8a edizioneModena accende i motori e si prepara a tornare capitale internazionale della mobilità e dell’innovazione automotive con l’ottava edizione del Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra ... newsrimini.it
Motor Valley, ecco il programma della ottava edizioneChe Cultura: Per quattro giorni la città della Ghirlandina si trasformerà in un palcoscenico diffuso dedicato ai motori, all’innovazione e alla cultura industriale ... lapressa.it
Il curriculum che ho usato per ottenere un lavoro nella Silicon Valley e che utilizzo per ottenere colloqui per posizioni che pagano R$40k~R$90k al mese reddit