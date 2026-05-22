Tutto pronto per il Motor Valley Fest al via la quattro giorni con oltre 50 appuntamenti

A Modena si svolgerà l’ottava edizione del Motor Valley Fest, un evento che si tiene nella regione dell’Emilia-Romagna dedicato all’automotive e alla mobilità. La manifestazione durerà quattro giorni, dal 28 al 31 maggio 2026, e prevede più di cinquanta appuntamenti distribuiti nel centro cittadino. La kermesse si propone di richiamare appassionati e addetti ai lavori, con attività, dimostrazioni e approfondimenti legati al mondo delle automobili e delle tecnologie correlate.

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