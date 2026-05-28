Due anziani sono stati arrestati dopo aver tentato di affrontare un presunto mostro in un quartiere residenziale. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. Gli uomini, entrambi sopra i 70 anni, sono stati portati in caserma per accertamenti. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. La presenza del presunto mostro non è stata confermata dagli investigatori.

The Boroughs - Ribelli senza tempo, la serie sbarcata da poco su Netflix e prodotta dai creatori di Stranger Things (i fratelli Duffer) è una strepitosa e divertente rivincita della terza età. Si tratta di una miniserie tra l'horror e il fantascientifico scritta da Jeffrey Addiss e Will Matthews che mescola e cita moltissimo. Solo per restare al citazionismo più evidente: evoca Cocoon, Il club dei delitti del giovedì e visto che nel cast c'è Geena Davis ci sono scene automobilistiche chiaramente ispirate a Thelma e Louise. Ma veniamo alla trama. The Boroughs si svolge in una comunità per anziani di lusso, dove l'ex ingegnere Sam Cooper (Alfred Molina), da poco rimasto vedovo, viene accompagnato molto controvoglia dalla figlia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco i vecchietti anti mostro

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