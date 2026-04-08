Ztl ecco i varchi anti-furbetti Il Comune monta i primi sei ecco dove

Sono in corso interventi ai varchi del centro storico per installare nuovi dispositivi di sicurezza. Il Comune sta procedendo con il montaggio di sei sistemi, destinati a migliorare il controllo degli accessi e prevenire abusi. I lavori riguardano le zone principali dell’area pedonale, con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela e garantire il rispetto delle regole di circolazione. Le operazioni sono in fase di completamento e si prevede che i nuovi varchi entrino in funzione a breve.

Lavori in corso ai varchi del Centro storico per mettere fuori gioco i furbetti della Ztl. Dopo avere imposto il limite di velocità a 30 chilometri orari e aver previsto l'accesso a pagamento anche per le auto elettriche, il Comune di Roma ha dato il via a un'altra operazione annunciata da anni (se ne parla almeno dal 2024), ovvero l'installazione dei varchi in uscita, pronti a «pizzicare» chi, per evitare di pagare la Ztl, accede contromano o persino in retromarcia. Un espediente possibile perché le telecamere attuali funzionano solo in ingresso e i veicoli che passano irregolarmente nella corsia accanto sfuggono alle sanzioni. Nelle scorse ore però i primi cantieri dei varchi in uscita sono stati aperti in via di Santa Maria Maggiore, via Ferdinando di Savoia, Corso Vittorio Emanuele II, via Veneto, via Giulia e via dei Pettinari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ztl, ecco i varchi anti-furbetti. Il Comune monta i primi sei, ecco dove Al rush finale la Ztl anti-furbetti. Altri due varchi “vedono“ l’uscitaRush finale per la messa a punto del sistema di controllo della Zona a Traffico Limitato del centro storico. Lecce, stop alle auto nella Ztl: altri sei varchi diventano h24Nuovi ritocchi alla viabilità del centro storico di Lecce entrano nel pacchetto di provvedimenti allo studio della Giunta del sindaco Adriana Poli... Temi più discussi: ZTL Città di Castello: dal 13 aprile attivi i varchi elettronici; Installata la nuova cartellonistica ai varchi ztl con il contrassegno disabili 'Cude'; Attenzione, ZTL a Gaeta attiva a Pasqua. Ecco giorni e orari per il 2026; Arrivano ztl e varchi elettronici in centro storico. Ztl, attivi i nuovi varchi. In funzione da ieri il telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscitaEcco i nuovi varchi della Ztl. Da ieri sono scattati in funzione, dopo la fase di pre esercizio e monitoraggio, i nuovi varchi elettronici della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico. E ... lanazione.it Firenze, caos ai varchi fra Ztl e scudo verde: Marco Stella (Forza Italia) chiede al Comune di fare chiarezzaUrge una distinzione chiara tra la segnaletica dei varchi per la Ztl e i varchi relativi allo Scudo Verde nel territorio comunale di Firenze. A chiederlo, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio re ... firenzepost.it A #Firenze, tornata la ztl estiva notturna. Confermati gli orari. La ztl sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Confermata anche l’area interessata dai divieti: si tratta dei settori della ztl diurna, x.com Cambia la viabilità ad Agropoli! Il "grande occhio" di via Granatelle viene rimosso, ma attenzione: la ZTL resta attiva. Scopri dove verrà riutilizzata la telecamera e cosa cambia per gli automobilisti. #Agropoli #Viabilità #ZTL #PoliziaLocale - facebook.com facebook