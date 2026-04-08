Ecco perché Ranucci mi chiama mostro

Sigfrido Ranucci, giornalista noto per il suo lavoro di inchiesta, è stato ospite del podcast Pulp di Fedez e Marra. Durante la conversazione, ha rivolto un’accusa ad Esperia, richiamando un servizio andato in onda su Report e due capitoli di un suo libro. In questa occasione, Ranucci si è riferito a Esperia con il termine “mostro”.

Sigfrido Ranucc i ospite di Pulp, il podcast di Fedez e Marra, ha attaccato nuovamente Esperia dopo un servizio su Report e due capitoli del suo libro. Per chi non lo sapesse, Esperia è un nuovo media di proprietà di DORS Media, azienda di cui sono amministratore. Una sorta di giornale che anziché articoli scritti da giornalisti pubblica video prodotti da content creator e anziché su carta o su sito pubblica solo sui social media. Secondo Ranucci il peccato originale di Esperia sarebbe di «veicolare contenuti senza i media». Ma Esperia è un “media” che veicola contenuti. Così come lo è, da almeno 20 anni (2005 anno di nascita di Youtube) qualsiasi persona munita di telefonino, account social e connessione a internet. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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