Esiste un legame tra criminalità organizzata e gruppi fondamentalisti che contribuisce al finanziamento delle attività terroristiche. Questa connessione rappresenta una delle principali fonti di risorse economiche per le organizzazioni coinvolte. Le reti criminali forniscono supporto finanziario e logistico ai gruppi fondamentalisti, sostenendo le loro operazioni. La relazione tra queste entità si manifesta attraverso attività illegali che alimentano il terrorismo.

L'oscuro filo che da sempre intreccia la criminalità organizzata con i gruppi fondamentalisti costituisce una delle fonti principali di sostentamento economico alle industrie del terrorismo. Riciclaggio di denaro, compravendita di armi, traffico di droga, un intero sistema clandestino che permette di aggirare sanzioni e di muoversi nell'ombra mantenendo un basso profilo utile a rifornire le scorte di materiali e quindi a compiere degli attentati. È stato questo il passe-partout che, per esempio, ha consentito a Hezbollah di ovviare alle pressioni di Israele: la rete clandestina a base di stupefacenti allestita in Sud America, ottenuta dai proventi delle fabbricazioni di Hashish e Captagon prodotte nella valle della Beqaa, ha garantito introiti enormi sufficienti abbastanza da permettere di rimanere militarmente in vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco i legami «oscuri» fra la criminalità organizzata e i gruppi fondamentalisti

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Lady's Night in BRAZIL! A Cruel Machete Killing! | 12 Days of Goremas VIII

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