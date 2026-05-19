Grotta Paglicci verso l' Unesco | Rignano Garganico punta sulla preistoria

Rignano Garganico si appresta a partecipare a un appuntamento importante legato alla candidatura della Grotta Paglicci all’Unesco. La giornata potrebbe rappresentare un momento cruciale per la promozione e la tutela di questo sito, considerato uno dei più significativi per lo studio del Paleolitico in Italia. La grotta, nota per i numerosi ritrovamenti archeologici, attira l’attenzione di esperti e istituzioni che si occupano di patrimonio culturale. La località si prepara a presentare ufficialmente le sue motivazioni e i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento internazionale.

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Rignano Garganico si prepara a una giornata che potrebbe segnare una svolta per il futuro del suo giacimento paleolitico più celebre. Sabato 23 maggio 2026, il piccolo comune foggiano ospiterà l'evento "Grotta Paglicci – Bene dell'Umanità", una manifestazione promossa dall'Agorà delle Idee. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manfredonia punta a far diventare Grotta Scaloria patrimonio UnescoCon deliberazione di Giunta proposta da Maria Teresa Valente, assessora al Welfare e alla Cultura di Manfredonia, il comune sipontino parteciperà al... Scossa di terremoto sul Gargano: l'epicentro a Rignano GarganicoUna lieve scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, 11 maggio, in provincia di Foggia. PAGLICCI UNESCO Rignano Garganico, Grotta Paglicci candidata UNESCO. Del Vecchio: La città deve diventare un prodotto preistoricoSabato 23 maggio 2026 Rignano Garganico si prepara a vivere una giornata interamente dedicata a Grotta Paglicci e alla sua candidatura a Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in un evento che intreccia arch ... statoquotidiano.it Grotta Paglicci verso l’UNESCO, Rignano Garganico rilancia la sfida tra scienza, turismo e musicaRignano Garganico si prepara a vivere una giornata simbolica per il futuro di Grotta Paglicci e per l’intero territorio garganico. immediato.net