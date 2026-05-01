Nessun allenamento dopo l’ultima di Eccellenza con il Certaldo L’allenatore Calderini e il ds Agatensi al passo d’addio Sangio calma piatta | ansia per la società

Dopo l’ultima partita di Eccellenza contro il Certaldo, la squadra non ha sostenuto allenamenti né partitelle di fine stagione. L’allenatore Calderini e il direttore sportivo Agatensi hanno deciso di interrompere ogni attività, segnando un cambio di passo. La società si trova ora in una fase di attesa, con la situazione che resta caratterizzata da una certa incertezza e senza novità significative.

Dopo la partita di Certaldo che ha chiuso il campionato in casa Sangiovannese non si è svolto nessun allenamento tantomeno una classica partitella di fine stagione visto che Stefano Calderini ha ordinato, praticamente dal triplice fischio di domenica, il definitivo rompete le righe. Adesso ci si interroga sul futuro, il passo indietro di Martino Neri pone molti punti interrogativi su quel che sarà della società azzurra ma, intanto, si registrano già due partenze eccellenti. Pur mancando dichiarazioni ufficiali (ma non è una novità per come è stata gestita la comunicazione quest’anno) lo stesso Stefano Calderini e il direttore sportivo Andrea...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nessun allenamento dopo l’ultima di Eccellenza con il Certaldo. L’allenatore Calderini e il ds Agatensi al passo d’addio. Sangio, calma piatta: ansia per la società Notizie correlate Leggi anche: ECCELLENZA: I TIFOSI SE LA PRENDONO CON IL CLUB. Calderini difende la sua Sangio: "Una sconfitta immeritata» Eccellenza: domenica al Fedini contro il Signa un match point da non fallire per centrare l’obiettivo minimo stagionale. Calderini studia il piano-salvezza della SangioSAN GIOVANNI Dopo il buon punto ottenuto nello scontro di domenica a Firenze contro l’Affrico, in casa della Sangiovannese ci si sta preparando per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nessun allenamento dopo l’ultima di Eccellenza con il Certaldo. L’allenatore Calderini e il ds Agatensi al passo d’addio. Sangio, calma piatta: ansia per la società; Infortunio per Lukaku? Scoppia caso in Belgio (che preoccupa Conte e Napoli); Nessun nuovo infortunio per Lukaku: smentite le indiscrezioni dal Belgio; La regola d'oro del bodybuilder Mike Mentzer: Mai allenare lo stesso muscolo due giorni di fila. Napoli, Lukaku, allarme rientrato: nessun infortunio, solo prudenza in allenamentoLe fotografie scattate durante una sessione di allenamento al Bosuil, impianto dell’Anversa, avevano alimentato l’ipotesi di un possibile stop. Uno scenario che, alla luce dei problemi fisici accumula ... gonfialarete.com Gambe leggere dopo l’allenamento con i consigli di Tiziana Fitness StyleTiziana Fitness Style ci dà preziosi consigli su come avere gambe leggere dopo un allenamento intenso dedicato alla parte inferiore del corpo (gambe e glutei). gazzetta.it Be.live Allenamento&Riabilitazione. Dance Fruits Music · Calabria (feat. Lunis & Lujavo). NON CI FERMA PIÙ NESSUNO! Allenamento “special edition”- sabato 25 APRILE! #belivearluno #allenamento #corsa #workout #family - facebook.com facebook