Ebola l’Uganda chiude il confine con il Congo

L’Uganda ha deciso di chiudere temporaneamente i confini con il Congo a causa di un aumento dei casi di Ebola, che ha superato quota 1.000. La misura mira a contenere la diffusione del virus, che si registra in alcune regioni del Congo, mentre il paese affronta anche conflitti armati in alcune aree. La chiusura dei confini riguarda principalmente le frontiere terrestri, con controlli rafforzati lungo le zone di confine. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di riapertura.

Con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1.200, l’Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10. Kampala ha ufficializzato il primo decesso causato dalla variante Bundibugyo. L’aumento dei casi in Uganda, almeno ufficialmente, non è stato però collegato al continuo passaggio di persone tra i due Paesi africani bensì al contatto degli operatori sanitari con persone malate. “Si trova ora ad affrontare una catastrofica collisione tra malattia e conflitto”, ha scritto su X il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Non esiste un vaccino né una cura approvati per il virus Ebola Bundibugyo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Uganda closes border as Ebola outbreak spreads

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