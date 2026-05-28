Ebola la variante Bundibugyo fa paura | l’analisi di Giovanni Dall’Oglio dalla prima linea in Africa

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato uno stato di emergenza sanitaria internazionale a causa di un nuovo focolaio di Ebola in Africa centrale. La variante coinvolta è la Bundibugyo, che ha suscitato preoccupazioni tra le autorità sanitarie. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda la diffusione del virus in diverse aree della regione. Giovanni Dall’Oglio, presente sul campo, ha fornito dettagli sull’evoluzione della situazione.

L’epidemia di Ebola torna a far paura in Africa centrale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficializzato lo stato di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, per un focolaio di Ebola. Si tratta del virus Bundibugyo (BDBV, Orthoebolavirus bundibugyoense), una variante meno nota tra le quattro specie di Ebola, riconosciute come patogene per l’uomo. Il virus è noto dal 2007 e aveva già colpito la Repubblica Democratica del Congo(RDC) e l’Uganda. «Finora, nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati 82 casi, con sette decessi accertati. Sappiamo però che l’epidemia nella RDC è molto più estesa», ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, TedrosAdhanom Ghebreyesus, durante la sessione informativa degli Stati membri sulle epidemie di Ebola del 22 maggio scorso. 🔗 Leggi su Follow.it

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