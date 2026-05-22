Dall’Oglio Cuamm | ‘Ebola fa paura anche in Uganda focolaio in Congo è una polveriera’

Il virus Ebola, nella sua variante Bundibugyo, sta suscitando preoccupazione anche in Uganda, dove vengono segnalati casi e allarmi legati alla diffusione. Nel frattempo, in una regione vicina, in Congo, si è verificato un focolaio che ha portato all’isolamento di diversi pazienti e alla mobilitazione delle autorità sanitarie. La presenza del virus in entrambe le aree ha portato a misure di sorveglianza e controllo, mentre le autorità si preparano a gestire possibili ulteriori sviluppi.

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