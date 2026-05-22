Dall’Oglio Cuamm | ‘Ebola fa paura anche in Uganda focolaio in Congo è una polveriera’
Il virus Ebola, nella sua variante Bundibugyo, sta suscitando preoccupazione anche in Uganda, dove vengono segnalati casi e allarmi legati alla diffusione. Nel frattempo, in una regione vicina, in Congo, si è verificato un focolaio che ha portato all’isolamento di diversi pazienti e alla mobilitazione delle autorità sanitarie. La presenza del virus in entrambe le aree ha portato a misure di sorveglianza e controllo, mentre le autorità si preparano a gestire possibili ulteriori sviluppi.
(Adnkronos) – Anche in Uganda il virus Ebola, nella sua variante Bundibugyo – più rara e meno conosciuta – fa paura. Se infatti al momento l'epidemia ha il suo epicentro nella Repubblica Democratica del Congo nella provincia di Ituri, nella vicina Uganda i 2 casi confermati e il decesso registrato hanno allertato istituzioni, autorità sanitarie. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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