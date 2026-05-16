Allarme ebola 80 morti nella Repubblica Democratica del Congo Il ceppo Bundibugyo fa paura | tasso di mortalità alto e nessun vaccino

Un'epidemia di Ebola ha causato finora 80 decessi nella Repubblica Democratica del Congo, secondo i dati più recenti. La malattia si sta diffondendo nel paese africano, che conta più di 100 milioni di abitanti, e un caso è stato segnalato anche in Uganda. Il ceppo in circolazione è quello Bundibugyo, noto per il suo alto tasso di mortalità, e al momento non esiste un vaccino efficace contro questa versione del virus.

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Kinshasa, 16 maggio 2026 - È allarme nella Repubblica Democratica del Congo per l’epidemia di Ebola che avrebbe già causato, secondo i dati aggiornati, 80 morti nel vasto Paese dell'Africa centrale con oltre 100 milioni di abitanti, e un altro nella vicina Uganda. L'ultima epidemia di questa febbre emorragica altamente contagiosa, dichiarata nell'agosto 2025 nella parte centrale del Paese e contenuta a dicembre, aveva causato almeno 34 vittime. Allo stato attuale, "sono stati segnalati 246 casi sospetti e 80 decessi", secondo una dichiarazione del Ministero della Salute congolese diffusa nella notte tra venerdì e sabato.Da parte sua, il Ministero della Salute ugandese ha comunicato venerdì sera il decesso, a causa del virus, di un uomo congolese di 59 anni, avvenuto giovedì in un ospedale della capitale ugandese, Kampala. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allarme ebola, 80 morti nella Repubblica Democratica del Congo. Il ceppo Bundibugyo fa paura: tasso di mortalità alto e nessun vaccino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ebola, allarme sanitario in Congo per un nuovo focolaio: oltre 60 morti Sullo stesso argomento Leggi anche: Congo, torna Ebola e fa paura: ceppo più "cattivo" 65 morti e 246 contagiati Ebola Bundibugyo: allarme in Congo, Nicastri teme una grande epidemia? Punti chiave Perché il virus Bundibugyo è più difficile da trattare rispetto allo Zaire? Come possono i vaccini esistenti fermare questo specifico... Ebola, nuova epidemia: 80 morti. Allarme in una regione del Congo e primo caso importato in UgandaLa Repubblica Democratica del Congo affronta una nuova epidemia di Ebola nella provincia nordorientale di Ituri, al confine con Uganda e Sud Sudan. Il focolaio, confermato dalle ... ilmattino.it Congo, salgono a 80 i morti per Ebola. L'epidemia ora si allarga all'UgandaSalgono a 80 le persone sono morte a causa della nuova epidemia di Ebola scoppiata nella provincia dell'Ituri, nella Repubblica Democratica del ... iltempo.it