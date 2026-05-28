Ebola cresce epidemia in Congo | casi sospetti superano quota mille con 238 decessi

In Congo, i casi sospetti di Ebola hanno superato quota mille, con 238 decessi confermati. L’epidemia continua ad espandersi, secondo l’ultimo rapporto disponibile. Le autorità sanitarie hanno segnalato un aumento delle infezioni e dei decessi nelle ultime settimane. Non sono stati comunicati dettagli sui contagi specifici o sulle aree più colpite. La situazione rimane sotto monitoraggio, con interventi in corso per contenere la diffusione del virus.

(Adnkronos) – Crescono i casi di Ebola in Africa. Secondo l'ultimo report disponibile sulla situazione dell'epidemia che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo (con infezioni segnalate anche in Uganda), al 26 maggio i casi sospetti hanno superato quota mille: secondo il monitoraggio sono 1.077 in totale (121 i casi confermati, di cui 110 in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ebola Doctor Buried in Eastern Congo as Outbreak Fears Grow | Paraluman News

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