In una provincia remota del Congo orientale, le autorità sanitarie hanno segnalato più di 240 casi sospetti di Ebola e 65 decessi. L’Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC) ha confermato la presenza di un nuovo focolaio di Ebola nella regione. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di risposta per contenere l’epidemia. Finora, nessun paese vicino ha segnalato casi ufficiali di Ebola correlati a questa epidemia.

L’ Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC) ha confermato un nuovo focolaio di Ebola in una provincia remota del Congo orientale. Attualmente sono stati registrati 246 casi sospetti e 65 decessi. Il virus, altamente contagioso, viene trasmesso all’uomo da animali selvatici e contratto attraverso fluidi corporei quali sperma, sangue o vomito. L’Ebola, seppur rara, è estremamente grave e spesso può rivelarsi fatale. In Congo nuovo focolaio di Ebola. L’agenzia impegnata nel controllo e nella prevenzione delle malattie ha dichiarato: «Sono stati segnalati quattro decessi tra i casi confermati in laboratorio. Casi sospetti sono stati segnalati anche a Bunia, in attesa di conferma». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Congo, nuova epidemia di Ebola: oltre 240 casi sospetti e 65 morti

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World News 15/05/2026 - New Ebola Outbreak In Africa kills 65 And Infects Around 246 Others

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