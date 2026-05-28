Ebola, capo Oms in Congo. Medico in quarantena in Italia

Notizia in breve

Il segretario generale dell'Oms ha visitato oggi la Repubblica Democratica del Congo per affrontare l’emergenza Ebola, chiedendo il supporto della comunità internazionale. Nel frattempo, un medico italiano è in quarantena dopo aver lavorato in un’area colpita dal virus. La visita si concentra sulla gestione dell’epidemia e sulla richiesta di risorse aggiuntive per contenere la diffusione del virus.