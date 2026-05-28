Ebola capo Oms in Congo Medico in quarantena in Italia
Il segretario generale dell'Oms ha visitato oggi la Repubblica Democratica del Congo per affrontare l’emergenza Ebola, chiedendo il supporto della comunità internazionale. Nel frattempo, un medico italiano è in quarantena dopo aver lavorato in un’area colpita dal virus. La visita si concentra sulla gestione dell’epidemia e sulla richiesta di risorse aggiuntive per contenere la diffusione del virus.
Ebola. Oggi la visita nella Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell’Oms, che ha chiesto il sostegno di tutta la comunità internazionale per sconfiggere il virus. Allo Spallanzani, prosegue la quarantena della chirurga italiana rimpatriata ieri. Servizio di Lucia Ascione RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ebola, capo Oms in Congo. Medico in quarantena in Italia
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