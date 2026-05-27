Un medico rientrato dal Congo è stato trasferito allo Spallanzani di Roma per la quarantena dopo aver avuto contatti con pazienti affetti da Ebola. L’ospedale ha confermato che il professionista si trova in isolamento in attesa di eventuali sintomi. La decisione è stata presa per precauzione, considerando l’esposizione a soggetti positivi al virus. Nessuna informazione è stata resa nota sulle sue condizioni di salute o sui dettagli specifici dei contatti avuti.

Un medico chirurgo sarà portata all’ospedale Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena e sorveglianza attiva dopo essere rientrata dal Congo. La donna operava presso il centro di salute di Salamat e sarebbe stata in contatto con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Ebola, medico in quarantena a Roma Nessun caso Ebola in Italia La nota di Medici senza Frontiere Virus Ebola, sintomi e contagio Ebola, medico in quarantena a Roma A diffondere la notizia è stato il Ministero della Salute in una nota. “Il medico chirurgo ha lavorato presso il centro di salute di Salamat (Bunia- Ituri), nella Repubblica Democratica del Congo, nel periodo in cui è stata dichiarata l’attuale epidemia di Ebola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ebola, medico torna in Italia dal Congo e va in quarantena allo Spallanzani: "Contatti con pazienti positivi"

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