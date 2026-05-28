Stasera si prevede l’arrivo a Roma di una dottoressa italiana, chirurgo di un’organizzazione umanitaria, proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo. Durante il suo lavoro nel paese, ha avuto contatti con persone potenzialmente esposte al virus Ebola. La dottoressa sarà trasferita allo Spallanzani, dove sarà sottoposta a controlli e monitoraggio.

E’ atteso entro stasera, a quanto si apprende, l’arrivo a Roma della dottoressa italiana, chirurgo dell’organizzazione umanitaria Medici senza frontiere (Msf), entrata in contatto durante la sua attività nella Repubblica democratica del Congo (RDC) con pazienti poi risultati positivi a Ebola. Il medico - che non presenta sintomi al momento - sarà portato all’Istituto Spallanzani per la quarantena e la sorveglianza attiva, come annunciato ieri. La dottoressa operava nel centro di salute di Salamat (a Bunia, provincia di Ituri, epicentro dell’epidemia da virus Bundibugyo in corso nella Rdc) e ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d’urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell’esplosione di una granata. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ebola, attesa entro stasera allo Spallanzani la dottoressa italiana in arrivo dalla RDC

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola, "quarantena e sorveglianza": paura allo Spallanzani per la dottoressa italianaUno dei medici italiani che aveva lavorato con pazienti affetti da Ebola in Repubblica Democratica del Congo è rientrato in Italia.

Ebola, dottoressa italiana in quarantena allo Spallanzani: è rientrata dal Congo. «Asintomatica e serena»Una dottoressa italiana è stata posta in quarantena allo Spallanzani dopo il rientro dalla Repubblica Democratica del Congo, dove aveva avuto...

Sospetti casi di ebola, due comaschi in isolamento al Sacco in attesa dei testDue comaschi da poche ore rientrati dall’Uganda sono in isolamento all’ospedale Sacco per sospetta ebola, la malattia che sta colpendo in modo grave ... espansionetv.it

Sospetti casi di Ebola a Milano: protocollo sanitario speciale per due comaschi di ritorno dall'UgandaI due sono comaschi e sono da poco rientrati dall'Africa: l'alert scattato a Lurate Caccivio e Bulgarogrosso. In corso le analisi ... msn.com