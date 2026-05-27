Uno dei medici italiani che aveva lavorato con pazienti affetti da Ebola in Repubblica Democratica del Congo è rientrato in Italia. Al suo arrivo, è stato sottoposto a quarantena e sorveglianza sanitaria presso lo Spallanzani. La struttura ha attivato le procedure previste per i casi di potenziale esposizione al virus. La dottoressa, secondo quanto comunicato, non presenta sintomi e si trova sotto monitoraggio. Nessun altro soggetto è stato segnalato come contatto stretto.

Rientro in sicurezza in Italia per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Lo rende noto il ministero della Salute. Il medico, una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata "arriverà a Roma", dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per "la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva". Nell'ambito della sua attività, nel centro di salute di Salamat (Bunia- Ituri), il chirurgo è entrato in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il ministero, di un caso di contatto diretto. Il medico ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d'urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell'esplosione di una granata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ebola, "quarantena e sorveglianza": paura allo Spallanzani per la dottoressa italiana

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