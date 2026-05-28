ebola attesa allo spallanzani la chirurga in arrivo dalla rd congo

Una chirurgica di Medici senza frontiere proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo è attesa questa sera allo Spallanzani di Roma. La dottoressa, che ha lavorato in contatto diretto con pazienti affetti da Ebola, arriverà nel capoluogo italiano nelle prossime ore. La sua presenza è legata alla gestione di un caso di Ebola, senza ulteriori dettagli sulle modalità di intervento o sulle condizioni dei pazienti coinvolti.

E’ atteso entro stasera, a quanto si apprende, l’arrivo a Roma della dottoressa italiana, chirurgo dell’organizzazione umanitaria Medici senza frontiere (Msf), entrata in contatto durante la sua attività nella Repubblica democratica del Congo (RDC) con pazienti poi risultati positivi a Ebola. Il medico - che non presenta sintomi al momento - sarà portato all’Istituto Spallanzani per la quarantena e la sorveglianza attiva, come annunciato ieri. La dottoressa operava nel centro di salute di Salamat (a Bunia, provincia di Ituri, epicentro dell’epidemia da virus Bundibugyo in corso nella Rdc) e ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d’urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell’esplosione di una granata. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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