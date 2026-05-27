Una chirurga di Medici Senza Frontiere è in quarantena all’ospedale Spallanzani di Roma dopo aver avuto un contatto a rischio con pazienti infetti da Ebola in Congo. La professionista si trova nell’unità di isolamento dell’ospedale, dove rimarrà fino a quando non saranno completate le procedure di sorveglianza e monitoraggio. La donna aveva partecipato a interventi chirurgici nel paese africano prima di tornare in Italia.

Rimarrà in quarantena all’ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere rientrata oggi dal Congo, dove era venuta a contatto con pazienti contagiati dal virus dell’Ebola. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ebola, chirurga in quarantena allo Spallanzani dopo contatto a rischio in Congo

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