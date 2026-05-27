Ebola chirurga in quarantena allo Spallanzani dopo contatto a rischio in Congo

Da tv2000.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una chirurga di Medici Senza Frontiere è in quarantena all’ospedale Spallanzani di Roma dopo aver avuto un contatto a rischio con pazienti infetti da Ebola in Congo. La professionista si trova nell’unità di isolamento dell’ospedale, dove rimarrà fino a quando non saranno completate le procedure di sorveglianza e monitoraggio. La donna aveva partecipato a interventi chirurgici nel paese africano prima di tornare in Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rimarrà in quarantena all’ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere rientrata oggi dal Congo, dove era venuta a contatto con pazienti contagiati dal virus dell’Ebola. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ebola chirurga in quarantena allo spallanzani dopo contatto a rischio in congo
© Tv2000.it - Ebola, chirurga in quarantena allo Spallanzani dopo contatto a rischio in Congo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ebola, chirurga in quarantena allo Spallanzani dopo contatto a rischio in Congo

Video Ebola, chirurga in quarantena allo Spallanzani dopo contatto a rischio in Congo

Notizie e thread social correlati

Ebola, dottoressa italiana in quarantena allo Spallanzani: è rientrata dal Congo dopo il contatto con pazienti positiviUna dottoressa italiana, rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo, è in quarantena allo Spallanzani dopo aver avuto contatti con pazienti...

Ebola, in quarantena allo Spallanzani una dottoressa arrivata dal Congo: "È un contatto diretto"Una dottoressa di Medici senza frontiere, che ha avuto contatti diretti con pazienti risultati positivi al virus Ebola nel Congo, sarà trasferita...

Temi più discussi: Ebola, in quarantena in ospedale a Roma una dottoressa arrivata dal Congo: trasferita con un volo speciale; EBOLA, A ROMA MEDICO IN QUARANTENA; Liberi dall'odio; Maldive, atterrati a Malpensa i venti italiani dello yacht Duke of York.

ebola chirurga in quarantenaAllerta Ebola in Italia: chirurga di Medici Senza Frontiere in quarantena allo Spallanzani dopo contatto a rischio in CongoUn caso sotto stretta osservazione sanitaria riaccende l’attenzione sul rischio Ebola. Una dottoressa italiana chirurga di Medici Senza Frontiere, è in rientro dalla ... corriereadriatico.it

ebola chirurga in quarantenaEbola, dottoressa rientrata dal Congo in quarantena allo Spallanzani di Roma: Era a contatto coi malati ma è asintomaticaLa dottoressa di Medici senza frontiere proveniente dal Congo, dove lavora sull'emergenza Ebola, rimpatriata per misure strettamente cautelari ... roma.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web