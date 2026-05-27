Una chirurga italiana, entrata in contatto con pazienti risultati positivi all’ebola in Congo, non presenta sintomi. Dopo il contatto, è stata trasferita in Italia e sarà ospitata presso il centro di riferimento per le malattie infettive. La donna lavorava in un centro sanitario di Salmat, nella Repubblica Democratica del Congo, e si trova attualmente in stato di osservazione. Il trasferimento è avvenuto per garantire un monitoraggio più approfondito e un eventuale trattamento.

Dopo essere entrata in contatto con alcuni pazienti successivamente risultati positivi all’ebola, una chirurga italiana in servizio presso il centro sanitario di Salmat, nella Repubblica Democratica del Congo, è stata trasferita in Italia. Il rientro, come comunicato dal Ministero della Salute, sta avvenendo “in totale sicurezza”. La donna, operatrice di Medici Senza Frontiere, sarà tenuta in osservazione allo Spallanzani di Roma, dove verrà sottoposta a quarantena precauzionale e a tutti gli accertamenti diagnostici necessari. Secondo quanto trapela, la chirurga non presenterebbe sintomi riconducibili al virus. Il trasferimento è stato tuttavia disposto perché, nell’ambito della sua attività clinica, il 16 maggio scorso sarebbe entrata in contatto con alcuni pazienti risultati poi contagiati dall’ebola. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Chirurga italiana esposta all’ebola in Congo, la donna non presenta sintomi ma sarà trasferita allo Spallanzani

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