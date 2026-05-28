È veramente sempre colpa dello smartphone?

Da bergamonews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo studio evidenzia che non sempre gli smartphone sono responsabili dei problemi dei giovani. Le persone tra i 15 e i 24 anni trascorrono in media circa 3 ore al giorno sui dispositivi mobili, ma non sono stati riscontrati aumenti significativi di ansia o depressione rispetto a anni precedenti. L'uso del telefonino è spesso associato a momenti di svago e comunicazione, senza che si possa attribuire direttamente a disturbi psicologici. La relazione tra tecnologia e benessere resta complessa e non univoca.

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“Siete sempre attaccati a quel telefonino”. È il ritornello generazionale per eccellenza, la spiegazione universale che gli adulti rifilano per ogni tipo di problema dei giovani di oggi. Hai mal di testa? Colpa dello schermo. Un brutto voto nel compito a sorpresa di fisica? Ti sei distratto con lo smartphone. Ti senti stanco? Tutta colpa dello scrollare infinito su TikTok. Ma le cose stanno davvero così? A cercare di capire cosa ci sia dietro risponde Dici a me?, il vodcast di UniBg OnAir nato in collaborazione con Fondazione Alfaparf. Uno spazio in cui i cliché sulle nuove generazioni vengono smontati pezzo per pezzo, dando voce direttamente a chi quelle dinamiche le vive ogni giorno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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ADHD Vero vs ADHD Finto: tutta colpa di social e smartphone

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