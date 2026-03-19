In una serie di conferenze, Peter Thiel ha discusso di temi legati alla fede, alla tecnologia e al rischio di uno Stato Mondiale. Durante gli incontri, ha affermato di possedere una forte forza spirituale e di essere un convinto spiritualista. La sua intelligenza gli ha sempre indicato di credere nel bene, in Dio e nel messia. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di pubblico e media.

«Cosciente di possedere in sé una grande forza spirituale, era sempre stato un convinto spiritualista e la sua vivida intelligenza gli aveva sempre indicato la verità di ciò a cui si deve credere: il bene, Dio, il messia. Egli credeva in ciò, ma non amava che sé stesso». Con queste parole, il teologo russo, Vladimir Soloviev, nei suoi Tre Dialoghi, introduceva la figura dell’anticristo, da lui dipinto come un «superuomo» pacifista, vegetariano, universalista e campione di tolleranza. Una figura che, promuovendo esclusivamente il benessere e la tranquillità materiali, conduce gli esseri umani a dimenticare la trascendenza, sostituendo l’ amor sui all’ amor Dei. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Peter Thiel: ecco cosa si è veramente detto alle sue conferenze tra fede, tecnologia e il rischio dello Stato Mondiale

Articoli correlati

Peter Thiel (Palantir) a Roma per conferenze sull’Anticristo, è polemicaPeter Thiel, miliardario della Silicon Valley e creatore del gigante dell’intelligenza artificiale applicata all’intelligence e alla sorveglianza...

Peter Thiel a Roma: chi c’era e cosa ha detto l’astro nascente della Silicon Valley che parla dell’AnticristoSui media non si fa altro che parlare di Peter Thiel, nuova stella della Silicon Valley e creatore di Palantir, impresa americana specializzata nella...

Una selezione di notizie su Peter Thiel

Temi più discussi: Le lezioni di Peter Thiel sull’Anticristo - Appunti; Ecco perché oggi andrò ad ascoltare Peter Thiel; Peter Thiel, il miliardario Usa di Palantir a Roma: ecco perché il Vaticano ha eretto una grande muraglia; Peter Thiel, il magnate Pro Trump a Roma per parlare di Anticristo: cosa c'è dietro le sue lezioni.

Peter Thiel: ecco cosa si è veramente detto alle sue conferenze tra fede, tecnologia e il rischio dello Stato MondialeDurante le blindatissime conferenze romane del miliardario, fondatore di PyPal, vicino a Trump e JD Vance, si sono alternati riferimenti ai grandi teologi con citazioni pop da libri manga. Sullo sfond ... panorama.it

Che cosa ha detto Peter Thiel nelle lezioni sull’Anticristo che sta tenendo a RomaPeter Thiel, miliardario della Silicon Valley e fondatore di Palantir, è a Roma per un ciclo di lezioni a porte chiuse su Anticristo, crisi dell'Occidente ... fanpage.it

. @paolomieli: "Peter Thiel in Italia aveva promesso di rivelare chi è l'antiCristo ma non l'ha fatto. Ha detto delle cose non originalissime a dire la verità. Il Vaticano non lo demonizza però, se lo tengono buono" x.com

Peter Thiel e l’Anticristo: a Roma le conferenze riservate del fondatore di PayPal e Palantir attirano ambienti cattolici tradizionali. Ma la sua visione tecnocentrica dell’Anticristo solleva una domanda: la fede rischia di diventare una bandiera ideologica. Leggi - facebook.com facebook