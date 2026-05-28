È ufficiale Napoli De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore | proprio lui!

Il Napoli ha annunciato il nuovo allenatore, confermando la scelta fatta dal presidente. La decisione arriva dopo le recenti dimissioni di Antonio Conte e una fase di trattative e incontri tra le parti coinvolte. La presentazione ufficiale è imminente, e il club comunica di aver individuato la figura che guiderà la squadra nella prossima stagione. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club.

La panchina del Napoli vive ore frenetiche di pura passione e colpi di scena geometrici, delineando il futuro tecnico del club azzurro dopo l’addio di Antonio Conte. La giornata del ventotto maggio si apre con una tensione palpabile, un duello a distanza che coinvolge profili tecnici profondamente diversi ma entrambi pronti a raccogliere un’eredità pesante sotto l’ombra del Vesuvio. Nelle prime ore del mattino le quotazioni vedono in netto vantaggio la pista che porta all’ormai ex allenatore del Bologna, fresco di una storica qualificazione europea e reduce dalla conquista della Coppa Italia nella passata stagione. La dirigenza partenopea ha seguito con estrema attenzione l’incontro decisivo a Casteldebole, dove lo stato maggiore emiliano ha preso atto della volontà del tecnico di considerare concluso il proprio ciclo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Napoli shock: scelto il dopo Conte

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Ora il “dado è tratto”: adesso De Laurentiis comincerà la ricerca ufficiale del nuovo allenatoreIl presidente di una squadra di calcio ha annunciato che inizierà ufficialmente la ricerca di un nuovo allenatore.

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, c'è già una prima operazione ufficiale in vista della prossima stagione; Conte, è ufficiale l'addio al Napoli: 'Non ho creato un gruppo'; Ora è ufficiale, il Napoli saluta Conte con un post sui social: Grazie mister; Conte-Napoli, l'addio è ufficiale: Non sono riuscito a compattare l'ambiente, me ne vado.

Forse è stato un giorno decisivo per #Allegri allenatore del #Napoli (Sky Sport) Ugolini: Si tratta di una decisione per certi aspetti sorprendente considerando il pre-accordo con #Italiano. Non c'è nulla di ufficiale e per oggi non è attesa alcuna firma ilnapolista x.com

[Gazzetta] Max Allegri sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte. Ha vinto la corsa tra lui e Vincenzo Italiano. L'unica cosa che resta da definire ora è il modo per terminare il suo rapporto contrattuale con il Milan, con cui ha ancor reddit

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