È ufficiale Napoli De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore | proprio lui!

Da thesocialpost.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha annunciato il nuovo allenatore, confermando la scelta fatta dal presidente. La decisione arriva dopo le recenti dimissioni di Antonio Conte e una fase di trattative e incontri tra le parti coinvolte. La presentazione ufficiale è imminente, e il club comunica di aver individuato la figura che guiderà la squadra nella prossima stagione. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club.

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La panchina del Napoli vive ore frenetiche di pura passione e colpi di scena geometrici, delineando il futuro tecnico del club azzurro dopo l’addio di Antonio Conte. La giornata del ventotto maggio si apre con una tensione palpabile, un duello a distanza che coinvolge profili tecnici profondamente diversi ma entrambi pronti a raccogliere un’eredità pesante sotto l’ombra del Vesuvio. Nelle prime ore del mattino le quotazioni vedono in netto vantaggio la pista che porta all’ormai ex allenatore del Bologna, fresco di una storica qualificazione europea e reduce dalla conquista della Coppa Italia nella passata stagione. La dirigenza partenopea ha seguito con estrema attenzione l’incontro decisivo a Casteldebole, dove lo stato maggiore emiliano ha preso atto della volontà del tecnico di considerare concluso il proprio ciclo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Ora il “dado è tratto”: adesso De Laurentiis comincerà la ricerca ufficiale del nuovo allenatoreIl presidente di una squadra di calcio ha annunciato che inizierà ufficialmente la ricerca di un nuovo allenatore.

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