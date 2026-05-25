Il presidente di una squadra di calcio ha annunciato che inizierà ufficialmente la ricerca di un nuovo allenatore. Ha inoltre precisato di attendere una conferma da parte di un possibile candidato, che potrebbe ripensarci. Solo dopo questa conferma si muoveranno le prossime mosse per individuare la soluzione migliore. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui nomi coinvolti. La decisione finale dipenderà da eventuali ripensamenti del candidato.

“Adesso calma, perché Conte ci poteva ripensare, il giorno che lui mi confermerà che il dado e tratto ci muoveremo e vedremo qual è la soluzione migliore.” Le parole pronunciate ieri da Aurelio De Laurentiis sembrano già preistoria. Il dado è ormai tratto. Pochi minuti fa, un laconico post sui canali social del club ha sancito la fine ufficiale dell’era Conte. Grazie, Mister! pic.twitter.comj9JySffJWt — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 25, 2026 Un’avventura finita maluccio dal punto di vista umano, sublimata da quella triste conferenza stampa congiunta che sarebbe stato decisamente meglio evitare. Uno spettacolo a tratti penoso, la fotografia perfetta di due prime donne che evidentemente non si sopportavano più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ora il “dado è tratto”: adesso De Laurentiis comincerà la ricerca ufficiale del nuovo allenatore

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