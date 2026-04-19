Il Manchester City ha deciso di investire 60 milioni di euro per acquistare un centrocampista, che dovrebbe sostituire Bernardo Silva, appena ceduto. La trattativa con il club inglese si è accelerata nelle ultime ore, portando alla fumata bianca. Il giocatore, che non ha mai vestito la maglia della Juventus, è stato scelto come possibile sostituto del portoghese. La cessione di Silva rappresenta il primo passo di questa operazione.

Scelto per sostituire il partente Bernardo Silva, obiettivo proprio dei bianconeri Dalla Juve al Manchester City, anche se la maglia bianconera non l’ha mai indossata. Accarezzata, questo sì. Ma era ed è una operazione fuori portata per il club di Exor, più in generale per la nostra Serie A. Il club venditore è, notoriamente, bottega carissima: si parte da 80 milioni, la cifra della clausola. (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it Morten Hjulmand piace molto, anzi moltissimo alla Juventus. L’estate scorsa Comolli e soci si mossero in maniera concreta per il centrocampista danese, esploso in Italia con la maglia del Lecce: fino a quella di Dorgu al Manchester United, la cessione del classe ’99 allo Sporting CP è stata la più redditizia della storia del club salentino.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dalla Juve al Manchester City, accelerata inglese: a 60 milioni si chiude

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