Non solo Bernardo Silva | la Juve valuta un altro affare col Manchester City

La Juventus sta lavorando a diverse operazioni di mercato e si prepara per la partita contro l’Hellas Verona. Oltre alla trattativa con Bernardo Silva, la dirigenza bianconera sta valutando un altro acquisto proveniente dal Manchester City. Le notizie di mercato si susseguono in modo intenso, mentre lo staff della squadra si concentra anche sugli impegni in campionato. La finestra di trasferimento resta aperta e le discussioni sono in corso.

Ore caldissime in casa bianconera sia per l’imminente sfida con l’Hellas Verona che per alcune voci di mercato. In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento alla gara contro l’Hellas Verona, valevole per la 35esima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18:00. I bianconeri vogliono sfruttare il fattore campo e consolidare il quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma tengono d’occhio anche la questione calciomercato. Aké (ansa foto) – calciomercato.it Uno dei primissimi rinforzi per Luciano Spalletti potrebbe arrivare dal Manchester City. Il protagonista questa volta non è Bernardo Silva, che piace tantissimo alla Juve, ma Nathan Benjamin Aké, difensore della nazionale olandese classe’95.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Non solo Bernardo Silva: la Juve valuta un altro affare col Manchester City Notizie correlate Non solo Bernardo Silva: altro trasferimento a zero dal Manchester City alla JuveJuve sempre attiva sul calciomercato soprattutto per quel che concerne i parametri zero: ecco l’ultima idea a Torino. CdS – Juve, Bernardo Silva è più vicino: ufficiale l’addio al Manchester City2026-04-16 14:41:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Arrivato nel 2017,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Moretto - La Juventus insiste per Bernardo Silva: nuovi contatti, c'è una priorità per il mercato dei bianconeri; Pronto Bernardo, sono Luciano: la telefonata che può sbloccare Silva alla Juve, i dettagli; Bernardo Silva pezzo pregiato sul mercato. Ma lui prende tempo; Bernardo Silva, non solo la Juve: diversi club su di lui. Possibile che resti in Europa ma…. Intrigo Bernardo Silva: super offerta del Galatasaray, ma lui aspetta solo il BarcellonaIl futuro di Bernardo Silva è un rebus: il Galatasaray offre 50 milioni, ma il portoghese aspetta il Barcellona. Sullo sfondo anche la Juve. derbyderbyderby.it Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendoIl portoghese sarebbe a un passo dal chiudere con i blaugrana per la prossima stagione ma un dettaglio potrebbe ancora far saltare l'affare: i dettagli ... tuttosport.com "Bernardo Silva al Barcellona", il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo - facebook.com facebook #BernardoSilva #Juve Il #Galatasaray balza in pole position x.com