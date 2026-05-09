Testo non finito e testo inedito a Perugia Graziella Chiarcossi la cugina e custode dell' opera di Pier Paolo Pasolini

Da perugiatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio alle 10.30 nell’Aula IV della Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia si terrà un evento dedicato a Pier Paolo Pasolini, con la presenza di Graziella Chiarcossi. La donna, cugina e custode dell’archivio dell’autore, sarà presente per parlare del suo ruolo nel conservare e curare l’eredità artistica e letteraria del poeta e regista. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale dell’ateneo e prevede interventi e approfondimenti sul tema.

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L'Università degli studi di Perugia ospita venerdì 15 maggio, alle ore 10.30, nell’Aula IV della Facoltà di Lettere, Graziella Chiarcossi, cugina e storica curatrice dell’opera di Pier Paolo Pasolini.L'evento al quale partecipa, insieme con la studiosa Maria Careri ha per titolo “Testo non finito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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