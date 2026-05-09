Testo non finito e testo inedito a Perugia Graziella Chiarcossi la cugina e custode dell' opera di Pier Paolo Pasolini

Venerdì 15 maggio alle 10.30 nell’Aula IV della Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia si terrà un evento dedicato a Pier Paolo Pasolini, con la presenza di Graziella Chiarcossi. La donna, cugina e custode dell’archivio dell’autore, sarà presente per parlare del suo ruolo nel conservare e curare l’eredità artistica e letteraria del poeta e regista. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale dell’ateneo e prevede interventi e approfondimenti sul tema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui