Con la pubblicazione di “Dai Dai“, Shakira firma l’inno dei Mondiali 2026 sostenendo il Fifa Global Citizen Education Fund. Il testo cita Paolo Maldini tra le leggende del calcio, rendendo l’assenza dell’Italia dalla competizione un evidente paradosso. Il brano sarà presentato dal vivo durante l’Halftime Show della finale di luglio, insieme a Madonna e ai Bts. L'inno ufficiale dei Mondiali 2026 interpretato da Shakira Il significato del brano "Dai Dai" Gli artisti presenti alla finale dei Mondiali L’inno ufficiale dei Mondiali 2026 interpretato da Shakira La cantante colombiana Shakira ha presentato giovedì 14 maggio 2026 “Dai Dai”, il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mondiali 2026, inno di Shakira "Dai dai" suona come una beffa per l'Italia non qualificata: cosa dice il testo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Shakira, Copa Mundial de la FIFA 2026 - Tiki-Tiki (Official Video)

Sullo stesso argomento

Shakira canta (di nuovo) l’inno dei Mondiali: Dai, dai è già una hit, ma c’è uno smacco all’ItaliaDopo il successo di Waka Waka nel 2010, indimenticabile inno dei mondiali in Sud Africa, Shakira torna a essere la voce del calcio.

Shakira regina dell’inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026 con l’italiano “Dai Dai”. Strano scherzo del destino: la nostra Nazionale non potrà cantarlaDunque è ufficiale il 14 maggio Shakira svelerà l’Inno ufficiale dei Mondiali di Calcio 2026 di Los Angeles con il brano che “odora” di Italia.

#R101News: la canzone dei Mondiali 2026 di calcio è di #Shakira e uscirà il 14 maggio x.com

Shakira torna con 'Dai Dai', inno ufficiale dei Mondiali Fifa 2026Shakira, icona globale della musica, ha lanciato a metà maggio 2026 il suo nuovo singolo Dai Dai, realizzato in collaborazione con l’artista nigeriano Burna Boy. Il brano è l’inno ufficiale dei Mond ... it.blastingnews.com

Il Dai Dai di Shakira per i Mondiali, il singolo estivo dei Pinguini Tattici Nucleari e altre news di musica della settimanaTra le notizie di musica della settimana, l'inno di Shakira per i Mondiali Dai Dai e il brano estivo dei Pinguini Sorry Scusa Lo Siento ... amica.it

Vibes della Coppa del Mondo 2026 – Inno del Calcio Latino reddit