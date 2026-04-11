A fine luglio, la Fortezza ospiterà uno spettacolo di Giorgio Panariello, che si terrà sul palco centrale alle 21,15. L'evento fa parte del calendario estivo di Vivi Fortezza e ha come titolo

Il calendario estivo di Vivi Fortezza si arricchisce della comicità di Giorgio Panariello che sarà sul palco centrale il 31 luglio alle ore 21,15 con lo spettacolo "E se domani.". Si tratta di una richiestissima appendice al fortunato tour invernale nei teatri. Si racconta che il comico fiorentino apre questo esilarante appuntamento con una sorta di viaggio al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico dell’anfiteatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fortezza accoglie lo show di Giorgio Panariello a fine luglio

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