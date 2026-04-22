E se domani alla ChorusLife Arena show di Giorgio Panariello

Il 6 maggio alle 21, la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà lo spettacolo “E se domani” con l’attore e comico Giorgio Panariello. L’artista sarà sul palco per presentare il suo nuovo show, che si terrà in città in questa data. La serata è prevista per un pubblico di spettatori interessati a vedere l’artista in un’esibizione dal vivo.

Giorgio Panariello arriva a Bergamo. Il noto attore, comico e cabarettista andrà in scena alla ChorusLife Arena il 6 maggio alle 21 con lo spettacolo “E se domani”. Panariello è tornato a teatro con il nuovo show, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. L’artista sta portando questo nuovo spettacolo nei principali teatri e farà tappa a Bergamo il 6 maggio alla ChorusLife Arena. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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