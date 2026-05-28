Nel fine settimana si prevede un aumento del traffico nel Nord-Est a causa di una manifestazione sull’autostrada del Brennero, in Austria, programmata per sabato. La protesta coinvolge veicoli e manifestanti lungo la tratta internazionale, provocando possibili rallentamenti e code. Le autorità hanno annunciato possibili deviazioni e restrizioni temporanee per gestire il flusso di veicoli. La situazione potrebbe portare a disagi per i viaggiatori che attraversano la zona.

Sabato 30 maggio ci sarà una grossa manifestazione ambientalista in Austria che punta a bloccare con una marcia pacifica un tratto della trafficata autostrada che va dal passo del Brennero, al confine con l’Italia, a Innsbruck. I manifestanti protestano contro l’impatto del traffico dei moltissimi mezzi pesanti che percorrono ogni giorno quell’autostrada, e vorrebbero tutelare in particolare la salute di chi vive nella Wipptal, la valle a cavallo tra il Tirolo austriaco e l’Alto Adige. La manifestazione è stata organizzata in un weekend in cui di solito ci sono molte persone in viaggio per via del ponte del 2 giugno, giorno della festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È previsto un weekend di caos per il traffico nel Nord-Est

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