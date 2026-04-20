Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato nel mare al largo del nord-est del Giappone poco prima delle 17 ora locale, equivalente alle 10 in Italia. L'evento sismico ha portato all'attivazione di un’allerta tsunami nella regione costiera settentrionale. Le autorità hanno diffuso avvisi di possibile aumento del livello del mare e chiesto alle popolazioni di adottare misure di sicurezza. Nessuna informazione immediata sul numero di eventuali vittime o danni.

Un forte terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il mare al largo del nord-est del Giappone poco prima delle 17 ora locale (le 10 del mattino in Italia), generando allerta e preoccupazione nelle aree costiere. Secondo i rilevamenti sismici, l’epicentro è stato localizzato a circa 100 chilometri dalle coste della provincia di Iwate Prefecture, ma la scossa è stata avvertita distintamente anche in zone più lontane del Paese. Le autorità meteorologiche giapponesi hanno immediatamente diramato un’allerta tsunami per le prefetture di Iwate Prefecture, Aomori Prefecture e Hokkaido Prefecture, segnalando la possibilità di onde alte fino a 3 metri lungo le coste esposte.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Terremoto di magnitudo 7.4 al largo del Giappone, allerta tsunami nel nord-est

Terremoto di magnitudo 7,5 colpisce costa nord del Giappone: almeno 30 feriti

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