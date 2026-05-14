Confcommercio e imprese nel Nord Est il 30% segnala un peggioramento della sicurezza

Nel Nord Est, il 30% delle imprese del settore terziario segnala un peggioramento della sicurezza urbana. In occasione della Giornata della Legalità, promossa a livello nazionale da Confcommercio, le imprese di Verona evidenziano un aumento dei fenomeni criminosi nella zona. La presenza delle attività commerciali viene considerata un elemento chiave per mantenere l’ordine pubblico e contrastare l’incremento delle attività illecite.

I fenomeni criminosi aumentano e, in occasione della Giornata della Legalità promossa a livello nazionale da Confcommercio, le imprese veronesi del terziario richiamano l’attenzione sul valore della sicurezza urbana e della presenza delle attività economiche come presidio fondamentale per la.🔗 Leggi su Veronasera.it

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