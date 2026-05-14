Confcommercio e imprese nel Nord Est il 30% segnala un peggioramento della sicurezza
Nel Nord Est, il 30% delle imprese del settore terziario segnala un peggioramento della sicurezza urbana. In occasione della Giornata della Legalità, promossa a livello nazionale da Confcommercio, le imprese di Verona evidenziano un aumento dei fenomeni criminosi nella zona. La presenza delle attività commerciali viene considerata un elemento chiave per mantenere l’ordine pubblico e contrastare l’incremento delle attività illecite.
I fenomeni criminosi aumentano e, in occasione della Giornata della Legalità promossa a livello nazionale da Confcommercio, le imprese veronesi del terziario richiamano l’attenzione sul valore della sicurezza urbana e della presenza delle attività economiche come presidio fondamentale per la.🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Nord Est, allarme sicurezza: il 30% delle imprese teme l’illegalità? Domande chiave Come influisce l'abusivismo su 19 miliardi di euro di perdite annuali? Perché i locali sfitti alimentano la microcriminalità nei...
Forlì, il 29% delle imprese teme un peggioramento della sicurezza? Punti chiave Quali prodotti vengono rubati più spesso nei negozi di Forlì? Come incidono le baby gang sul fatturato dei commercianti locali? Perché...
Temi più discussi: Furti, abusivismo e insicurezza sociale: commercio sotto pressione anche a Udine e provincia; Microcriminalità, Confcommercio: Il 30% delle imprese segnala un peggioramento; La giornata della legalità di Confcommercio: un imprenditore su tre denuncia un peggioramento della sicurezza a Nord Est Preoccupano baby gang e mala movida, abusivismo e contraffazione; Contraffazioni, abusivismo, baby gang e mala movida: i danni al commercio.
Bertin: Il 30% delle imprese del terziario di mercato del Nordest segnala un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2025 #Veneto #Padova #terziario #Confcommercio #lavoro #sicurezza #furti #contraffazione #abusivismo - Facebook facebook
COPPOLA SERVIS S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Confcommercio e imprese, nel Nord Est il 30% segnala un peggioramento della sicurezzaDall'associazione di categoria sottolinea che il dato è in linea con quello veronese, mettendo in risalto il ruolo dei negozi come presidio utile a contrastare degrado e microcriminalità ... veronasera.it
Confcommercio Verona: Più negozi aperti per contrastare degrado e microcriminalitàLa sicurezza urbana e il contrasto al degrado passano anche dalla presenza delle attività economiche nei quartieri e nei centri cittadini. È il messaggio ... giornaleadige.it