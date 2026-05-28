È normale che un bambino di 5 anni russi?

Da gravidanzaonline.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di cinque anni russa frequentemente, al punto da svegliare i genitori durante la notte. La famiglia ha notato che il russare si verifica spesso e in modo intenso. Non sono stati segnalati altri sintomi o problemi di salute evidenti. Non ci sono informazioni su eventuali visite mediche o trattamenti in corso. La famiglia si chiede se questa condizione sia normale per quell’età.

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Salve, vorrei chiederle se è normale che un bambino di cinque anni russi. Mi sembra che russi molto, tanto che a volte ci svegliamo sentendolo dalla stanza accanto. Quando vado a controllarlo, poi, noto che dorme spesso con la bocca aperta, e quindi la mattina lamenta bruciore alla gola. Il pediatra ha accennato alle adenoidi, ma non abbiamo ancora fatto visite specifiche. Quali sono i segnali che indicano la necessità di approfondire proprio con uno specialista? Grazie. Buongiorno signora, no, non è normale che un bambino di 5 anni russi o che dorma spesso con la bocca aperta. Descrive i sintomi di un’ostruzione delle vie aeree superiori la cui causa più frequente è l’ipertrofia di adenoidi e tonsille. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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