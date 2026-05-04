L’imprenditore Giuseppe Cipriani ha rotto il silenzio in merito alla situazione della compagna, Nicole Minetti, e ha commentato pubblicamente sul loro stato attuale. Ha affermato che Nicole è molto provata e ha condiviso che la foto pubblicata di un normale Capodanno rappresenta un momento tranquillo della loro vita. Inoltre, ha annunciato l’intenzione di adottare un altro bambino in futuro.

Roma, 4 maggio 2026 - Rompe il silenzio l’imprenditore Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Lo fa in una lunga intervista al Corriere della Sera, affrontando di petto il caso adozione di cui si parla da settimane su tutti i giornali. La grazia all’ex consigliera regionale della Lombardia ha innescato una bufera che, dice, “ha distrutto Nicole”. Al quotidiano Cipriani racconta: "Ci abbiamo messo quasi quattro anni, per rispettare la procedura: giudici, assistenti sociali, psicologi. L'Uruguay non è un Paese delle banane, è un posto serio dove vengono fatte le cose seriamente". L’imprenditore passa al contrattacco: “Dall’Italia, le è stato davvero gettato addosso un mare di merda.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giuseppe Cipriani: “Nicole distrutta. Gin Tonic? Foto di un normale Capodanno. Ora vogliamo adottare un altro bambino”

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Corriere della Sera. . Giuseppe Cipriani, prevedendo tutto questo, oggi adotterebbe di nuovo «Certo, ci mancherebbe. Subito. Anzi, io e Nicole stiamo pensando d’adottare un altro bambino, sempre qui in Uruguay. Non abbiamo ancora fatto le carte. Speriam - facebook.com facebook

Affari spericolati e contatti mafiosi di Giuseppe Cipriani, il “redentore” di Nicole Minetti. L’“operazione Andalusia”, gli affari con Flavio Briatore. E poi Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Paolo Zampolli... Oggi sul @fattoquotidiano #Sloweb x.com