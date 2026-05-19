A volte passano ore senza che io senta il bambino muoversi | è normale?

Una donna alla 28ª settimana di gravidanza si preoccupa perché, negli ultimi giorni, ha notato che i movimenti del bambino sono diventati meno intensi e meno frequenti rispetto a prima. A volte passano diverse ore senza sentire alcun movimento. La donna si chiede se questa variazione sia normale e desidera capire se sia il caso di consultare un medico per un controllo. La preoccupazione riguarda la variazione delle sensazioni del bambino durante questa fase della gravidanza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Buongiorno, sono alla 28ª settimana e da qualche giorno avverto i movimenti del bambino molto più deboli e meno frequenti rispetto a prima. A volte passano anche ore senza che io avverta nulla. È normale? C’è un modo sicuro per distinguere la normalità da eventuali segnali di sofferenza fetale? Grazie. Un altro sistema è quello del conteggio dei movimenti fetali ossia se lei percepisce nell’arco di 12 ore un numero di movimenti pari a 10 si considera il feto in buone condizioni di salute. Altri studi invece suggeriscono che, in caso Lei dovesse sentire una percezione dei movimenti diversi da quelli che sente normalmente, dovrebbe andare a fare un controllo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “A volte passano ore senza che io senta il bambino muoversi: è normale?” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I CONSIGLI Che ti CAMBIERANNO La VITA-Analisi Metodi Shaolin Sullo stesso argomento Non è normale che il ministro Crosetto viaggi da anni senza scortaL’11 gennaio del 2024 il ministro della Giustizia Carlo Nordio, riferendo in Senato sul corretto rapporto che deve esserci tra tutela e tutelato,... ArtemisiaLab, il percorso completo per tornare a muoversi senza doloreIl dolore articolare, che si tratti di un'anca o di ginocchio che limita il cammino o che impedisce di salire le scale non è solo un fastidio fisico,... A volte passano ore senza che io senta il bambino muoversi: è normale?Ogni quanto tempo bisognerebbe avvertire i movimenti fetali? Come contarli? La risposta del ginecologo su GravidanzaOnLine. gravidanzaonline.it Non contano i minuti, le ore, ed i giorni che passano perché non abbiamo alcun controllo sul tempo. Contano le esperienze che facciamo in quei minuti, in quelle ore, ed in quei giorni. Contano le volte in cui siamo felici, le volte in cui ci sentiamo noi stessi. x.com Catania: i gestori non sistemano più le colonnine con cavi rubati, Tesla in un mese li ha cambiati 3 volte, tutte le volte rubati entro 48 ore reddit