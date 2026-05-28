È nato Teo Vildoza | festa in casa Virtus tra fiocco azzurro e vittoria
È nato Teo Vildoza, figlio del giocatore argentino della Virtus Bologna. La nascita è avvenuta nelle ultime ore. La società e i tifosi hanno espresso entusiasmo per l’evento. La famiglia del giocatore ha festeggiato il lieto evento. La Virtus Bologna ha condiviso la notizia sui propri canali social. La giornata è stata segnata anche dalla vittoria della squadra in campionato. La nascita di Teo Vildoza è stata accolta come un momento speciale dai sostenitori del club.
Una giornata da ricordare per sempre per Luca Vildoza e per tutta la famiglia della Virtus Bologna. Nelle scorse ore è nato infatti il piccolo Teo Vildoza, figlio del playmaker argentino bianconero, accolto con entusiasmo dalla società e dai tifosi virtussini.Ad annunciare la nascita è stata la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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