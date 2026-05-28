È nato Teo Vildoza | festa in casa Virtus tra fiocco azzurro e vittoria

Da bolognatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È nato Teo Vildoza, figlio del giocatore argentino della Virtus Bologna. La nascita è avvenuta nelle ultime ore. La società e i tifosi hanno espresso entusiasmo per l’evento. La famiglia del giocatore ha festeggiato il lieto evento. La Virtus Bologna ha condiviso la notizia sui propri canali social. La giornata è stata segnata anche dalla vittoria della squadra in campionato. La nascita di Teo Vildoza è stata accolta come un momento speciale dai sostenitori del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una giornata da ricordare per sempre per Luca Vildoza e per tutta la famiglia della Virtus Bologna. Nelle scorse ore è nato infatti il piccolo Teo Vildoza, figlio del playmaker argentino bianconero, accolto con entusiasmo dalla società e dai tifosi virtussini.Ad annunciare la nascita è stata la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Zhegrova diventa papà, fiocco azzurro in casa Juve: è nato il figlio primogenito Mars – FOTOUn giocatore della Juventus è diventato padre, con la nascita del suo primo figlio.

Fiocco azzurro per Diletta Leotta: è nato LeonardoDiletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta, annunciando sui social la nascita del suo secondo figlio, Leonardo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web