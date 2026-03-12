Zhegrova diventa papà fiocco azzurro in casa Juve | è nato il figlio primogenito Mars – FOTO

Un giocatore della Juventus è diventato padre, con la nascita del suo primo figlio. La nascita si è verificata di recente e il bambino si chiama Mars. In casa del calciatore è stato esposto un fiocco azzurro per annunciare l'evento. La notizia è stata diffusa attraverso le immagini condivise sui social network.

Zhegrova diventa papà, fiocco azzurro in casa Juve: è nato il figlio primogenito Mars. Giornata speciale per l'esterno kosovaro. Fiocco azzurro in casa Juventus: il 12 marzo 2026 diventa una data indimenticabile per Edon Zhegrova. È nato oggi il primogenito dell'esterno kosovaro, a cui è stato dato il nome di Mars. La notizia ha subito generato un'ondata di affetto tra i tifosi e all'interno dello spogliatoio bianconero, portando una ventata di gioia alla Continassa in vista degli impegni di campionato. La società bianconera non ha fatto mancare il proprio sostegno, celebrando l'evento attraverso i canali social ufficiali.