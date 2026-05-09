Fiocco azzurro per Diletta Leotta | è nato Leonardo

Da 361magazine.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta, annunciando sui social la nascita del suo secondo figlio, Leonardo. La foto mostrava la famiglia in clinica, con i membri sorridenti e rivolti al neonato. La coppia ora è composta da quattro persone, con i primi scatti condivisi online. La notizia è stata accolta con entusiasmo tra i follower, che hanno commentato con affetto l’evento.

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Diletta Leotta mamma bis. L’annuncio sui social con le prime foto in clinica della famiglia ora in 4, tra sorrisi smaglianti e sguardi rivolti al piccolo Leonardo. Diletta Leotta e Loris Karius annunciano la nascita del loro secondo figlio su Ig con un post condiviso corredato da un cuore azzurro accanto al nome di Leonardo. La conduttrice  pubblica i primi scatti direttamente dalla clinica. Le prime immagini: tenerezza e sorrisi in sala parto Nelle foto, Diletta appare raggiante nel letto d’ospedale con il piccolo Leonardo tra le braccia. Accanto a lei Loris Karius, visibilmente emozionato, e la primogenita Aria, che osserva curiosa il fratellino appena arrivato.🔗 Leggi su 361magazine.com

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