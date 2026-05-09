Fiocco azzurro per Diletta Leotta | è nato Leonardo

Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta, annunciando sui social la nascita del suo secondo figlio, Leonardo. La foto mostrava la famiglia in clinica, con i membri sorridenti e rivolti al neonato. La coppia ora è composta da quattro persone, con i primi scatti condivisi online. La notizia è stata accolta con entusiasmo tra i follower, che hanno commentato con affetto l’evento.

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