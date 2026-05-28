È nata una stella della boxe | il trentino Luis Vela vince la cintura WBC International Super Lightweight
Il 23 maggio in Germania, un pugile trentino di 19 anni ha vinto la cintura WBC International Super Lightweight. Nella città di Oberhausen, ha battuto il suo avversario tedesco, Oussama Kebdani, dopo otto riprese. Con questa vittoria, ha raggiunto un titolo internazionale nel mondo della boxe.
Da Rovereto all’olimpo della boxe; il tutto, a soli 19 anni. Parliamo di Luis Vela, pugile trentino che lo scorso 23 maggio in Germania, a Oberhausen ha conquistato la cintura WBC International Super Lightweight, battendo il forte tedesco Oussama Kebdani sulla distanza delle otto riprese. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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