Nel campionato di Bundesliga, il Lipsia ha ottenuto una vittoria esterna contro l’Eintracht con il punteggio di 3-1. La squadra ha segnato un gol dopo aver superato tutta la difesa avversaria, contribuendo così al risultato finale. La vittoria permette al Lipsia di consolidare la propria posizione in zona Champions League. La partita si è svolta sul campo dell’Eintracht, con il Lipsia che ha dominato durante l’intera durata dell’incontro.

Il Lipsia vince 1-3 in casa dell'Eintracht e mantiene saldamente il suo posto in zona Champions in Bundesliga. Ancora una volta a mettersi in luce è l'ivoriano Yan Diomande, classe 2006, già autore di 12 gol e 7 assist in questo campionato. È sua la rete che sblocca il match e che regala la quarta vittoria consecutiva agli uomini di Ole Werner. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È nata una stella in Bundesliga? Salta tutta la difesa e segna così

Notizie correlate

È nata una stella? Il primo gol del brasiliano da 35 milioni è una perlaÈ stato uno dei colpi a sorpresa dell'ultimo mercato in Premier League ed era stato anche accostato alla Lazio, prima di approdare al Bournemouth.

Juventus Next Gen, Simone Guerra stupisce: è nata una stella?I numeri impressionanti di Guerra In un progetto giovanile come la NextGen Juventus, dove si forgiano talenti per il futuro della prima squadra, ci...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Olise illumina il Bayern Monaco, in Baviera è nata l'ala perfetta.

Antonelli, è nata una stella: un fenomenale Verstappen benedice il giovane talento italianoNella città del mitico Senna si disputa un Gran Premio del Brasile emozionante. Sui saliscendi di Interlagos i primi 5 sono racchiusi in appena 15 secondi e nei giri finali infiammano le battaglie per ... ilmessaggero.it

È nata una stella. Il Mattino apre la sua prima pagina sul sogno di VergaraL'edizione odierna de Il Mattino dedica ad Antonio Vergara il centro della sua prima pagina. Il gioiello del Napoli, che si è definitivamente presentato al mondo con il gran bel gol messo a segno ... tuttomercatoweb.com