La pizzeria napoletana si è aggiudicata il primo posto nella classifica 50 Top Pizza USA 2026, presentata ieri durante la cerimonia di premiazione. La graduatoria ha riconosciuto le migliori pizzerie degli Stati Uniti d'America per quest'anno. La premiazione si è svolta con la partecipazione di diversi rappresentanti del settore. La classifica si basa su valutazioni e recensioni di esperti del settore della pizza.

Ieri è andata in scena 50 Top Pizza USA 2026, la cerimonia di premiazione che ha svelato le Migliori Pizzerie degli Stati Uniti d'America per il 2026. Chi ha trionfato? Una Pizza Napoletana, locale di New York che rende omaggio alla tradizione partenopea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

X Salvatore Santucci a Napoli Le migliori pizzerie della Campania episodio 16

Notizie e thread social correlati

Usa, a Washington inaugurate tre statue di bisonti per il 250° anniversario degli Stati UnitiA Washington sono state inaugurate tre statue di bisonti per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti.

Usa, “pizza napoletana 100% campana” protagonista a Las VegasA Las Vegas si è svolta tra il 24 e il 26 marzo la fiera Pizza Expo, una delle più grandi manifestazioni dedicate alla pizza a livello mondiale.

Argomenti più discussi: È napoletana la migliore pizzeria degli Stati Uniti: la classifica 50 Top Pizza USA 2026; 50 Top Pizza USA 2026: Una Pizza Napoletana a New York è la Migliore Pizzeria in USA per il 2026; Napoli e l'inganno di Partenope: la trattativa con un fondo Usa, i piani indecifrabili di De Laurentiis; New York di nuovo regina di '50 Top Pizza Usa'.