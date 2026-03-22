Usa a Washington inaugurate tre statue di bisonti per il 250° anniversario degli Stati Uniti

A Washington sono state inaugurate tre statue di bisonti per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti. Le sculture, raffiguranti il mammifero nazionale, sono state installate nella capitale come parte delle commemorazioni ufficiali. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e ha segnato un momento di particolare rilievo per le celebrazioni del anniversario.

(LaPresse) Il bisonte, mammifero nazionale degli Stati Uniti, entra nelle celebrazioni per il 250° anniversario del Paese con una nuova installazione nella capitale. A Washington, tre imponenti statue in bronzo sono state collocate in modo permanente all’esterno del Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian. Le opere, più grandi dei bisonti reali, hanno fatto il loro debutto pubblico attirando l’attenzione di visitatori e turisti. Un omaggio simbolico a un animale profondamente legato alla storia e all’identità americana. Il bisonte è stato riconosciuto ufficialmente come mammifero nazionale nel 2016, con una legge firmata dall’allora presidente Barack Obama. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, a Washington inaugurate tre statue di bisonti per il 250° anniversario degli Stati Uniti Articoli correlati Leggi anche: Washington decide, l’Europa obbedisce: petrolio russo sì, ma solo con il permesso degli Stati Uniti Il Kuwait ha abbattuto per errore tre caccia degli Stati UnitiL’esercito degli Stati Uniti ha confermato l’abbattimento di tre propri caccia F-15E -probabilmente diretti in Iran– in Kuwait, che sarebbero stati... Contenuti e approfondimenti su Stati Uniti Discussioni sull' argomento Gli Stati Uniti pensano di togliere le sanzioni al petrolio dell'Iran (per fermare i prezzi del greggio globale); Washington DC, al via la quinta edizione della Italian Design Week Regeneration; Da Washington (USA) a Piana di Monte Verna bandiera governativa americana grazie a 'Linea Volturno 1943'; Montepremi Miami Open 2026, il prize money di chi vince, turno dopo turno. Usa, a Washington inaugurate tre statue di bisonti per il 250° anniversario degli Stati Uniti(LaPresse) Il bisonte, mammifero nazionale degli Stati Uniti, entra nelle celebrazioni per il 250° anniversario del Paese con una nuova ... stream24.ilsole24ore.com The Epoch Times Italia. . Sabato 21 marzo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di «radere al suolo» le centrali elettriche iraniane se Teheran non avesse riaperto completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ore. Si tratta di una drammatic facebook Escalation. Israele e Stati Uniti colpiscono l’impianto nucleare di Natanz Dall’Iran, missili a lunga gittata verso una base angloamericana nell’oceano indiano Pochi i danni, ma è un avvertimento: potrebbero colpire anche l’Europa (Italia compresa) L’Osservato x.com