È morto il padre dell'attore Emanuel Caserio | Stessa malattia di mio fratello la famiglia non esiste più

È morto il padre dell’attore Emanuel Caserio, noto per aver interpretato il ruolo di Salvatore Amato nella serie televisiva. Caserio ha annunciato la perdita, specificando che la famiglia non esiste più a causa della stessa malattia che ha colpito anche suo fratello.

È morto il padre di Emanuel Caserio. L'attore, noto per il ruolo di Salvatore Amato che interpretava fino a qualche mese fa ne Il paradiso delle signore, ha dato il triste annuncio. La morte è avvenuta vent'anni dopo quella del fratellino di 9 anni: "Scomparsi entrambi per la stessa malattia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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