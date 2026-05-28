Una donna è deceduta dopo essere caduta dalla finestra di un ospedale. La notizia ha suscitato shock tra i familiari e i colleghi del settore ristorazione e pasticceria in regione. La vittima, di cui non sono stati rilasciati dettagli sulle circostanze, è stata trovata senza vita nel cortile dell’ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La comunità esprime cordoglio per la perdita improvvisa.

Una tragedia sconvolgente ha colpito il mondo della ristorazione e dell’artigianato dolciario campano. Una donna di 58 anni, molto conosciuta nel suo territorio per la sua storica attività, si è tolta la vita all’interno dell’ospedale dove era ricoverata dopo un drammatico incidente domestico avvenuto pochi giorni prima. La vicenda ha lasciato senza parole non soltanto i familiari e gli amici, ma anche l’intera comunità che da anni frequentava il laboratorio diventato un punto di riferimento nel Cilento. Secondo quanto ricostruito, la donna era ricoverata nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale dopo essere rimasta gravemente ferita mentre lavorava alla preparazione di alcuni dolci tradizionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È morta”. Un tragico volo dalla finestra dell’ospedale: la notizia e il dolore di tutti

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