Una giovane di 20 anni è morta in ospedale dopo aver tentato di entrare in casa attraverso una finestra in un condominio di Piacenza. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e la ragazza è rimasta ferita durante il tentativo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvarla. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Una ragazza di 20 anni è morta in ospedale dopo essere caduta nel cortile del palazzo in cui abitava. La vittima è Anxhela Byku, ventenne di origini albanesi, deceduta dopo alcuni giorni trascorsi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza. A quanto pare, la giovane era rimasta chiusa fuori e stava tentando di entrare dalla finestra. Ventenne cade dal palazzo e muore tre giorni dopo in ospedale L’ipotesi sul tentativo di entrare in casa dalla finestra Il sopralluogo dei carabinieri Ventenne cade dal palazzo e muore tre giorni dopo in ospedale Anxhela Byku è deceduta nella notte tra giovedì e venerdì scorsi nell’ospedale di Piacenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Piacenza, la 20enne Anxhela Byku tenta di entrare in casa dalla finestra e cade: morta in ospedale

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