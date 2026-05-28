Una donna è deceduta al Cardarelli dopo essere stata investita da una fiammata di olio bollente il 21 maggio. L'incidente le ha provocato ustioni gravi in diverse aree del corpo.

Lo scorso 21 maggio una fiammata di olio bollente l'aveva investita provocandole ustioni gravi in diverse parti del corpo. Trasportata in eliambulanza al Cardarelli era in cura nel centro grandi ustionati, ma ieri è avvenuta la tragedia. Maria Carmela D’Angelo, 58 anni, nota pasticciera e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARE FUORI 5: Riassunto Completo della Stagione in 3 minuti

Notizie e thread social correlati

Muore Maria Carmela D’Angelo: il disperato gesto al Cardarelli dopo il grave incidente nella sua pasticceriaUna donna di 58 anni è deceduta dopo un grave incidente avvenuto nella sua pasticceria.

Cade nel vuoto dal terzo piano del Cardarelli: morta una donnaUna donna è deceduta questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere caduta dal terzo piano.

Temi più discussi: Addio a Maria Carmela D’Angelo, Le Delizie di Maria; Maria Carmela, una donna precipitata in un futuro dove non ha voluto entrare; Ustionata in pasticceria, Maria Carmela è fuori pericolo. Valiante: La tua forza vincerà anche questa battaglia; E' Maria Carmela D’Angelo la donna morta tragicamente al Cardarelli.

#LeMammeDelMondo Vola libera, mamma, vola alto, fallo anche per me per non farmi dimenticare come splende l'azzurro, anche quando precipita di nuvole il cielo. Maria Letizia Del Zompo #VentagliDiParole @VentagliP © Fulvio Roiter x.com

Maria Carmela D’Angelo, addio alla regina dei dolci: si è lanciata nel vuoto dal reparto, era rimasta ustionata in pasticceriaDietro la decisione di togliersi la vita, la fragilità di una donna il cui futuro sarebbe stato segnato da interventi di chirurgia estetica per recuperare un volto e una immagine persi il 21 maggio ... ilmessaggero.it

Maria Carmela D’Angelo morta al Cardarelli: chi era la pasticciera di Roccadaspide, titolare de Le Delizie di Maria, ustionata dall’olio bollenteMaria Carmela D’Angelo era molto più della titolare di una pasticceria. A Roccadaspide, nel Salernitano, il suo nome era legato a un luogo preciso, a un profumo preciso, a una storia familiare fatta d ... alphabetcity.it

Camilla Mancuso. Di Timber. reddit