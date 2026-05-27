Cade nel vuoto dal terzo piano del Cardarelli | morta una donna
Una donna è deceduta questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere caduta dal terzo piano. La vittima, paziente dell’ospedale, è stata trovata senza vita sul pavimento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause della caduta. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.
Tragedia questa mattina all'ospedale Cardarelli di Napoli dove una paziente è morta dopo un volo nel vuoto dal terzo piano. “Questa mattina, poco prima delle 10, una paziente ricoverata presso il reparto Terapia intensiva grandi ustionati del Cardarelli si è lanciata nel vuoto dal terzo piano del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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