Cade nel vuoto dal terzo piano del Cardarelli | morta una donna

Da napolitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna è deceduta questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere caduta dal terzo piano. La vittima, paziente dell’ospedale, è stata trovata senza vita sul pavimento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause della caduta. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

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Tragedia questa mattina all'ospedale Cardarelli di Napoli dove una paziente è morta dopo un volo nel vuoto dal terzo piano. “Questa mattina, poco prima delle 10, una paziente ricoverata presso il reparto Terapia intensiva grandi ustionati del Cardarelli si è lanciata nel vuoto dal terzo piano del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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