Cade nel vuoto dal terzo piano del Cardarelli | morta una donna

Notizia in breve

Una donna è deceduta questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere caduta dal terzo piano. La vittima, paziente dell’ospedale, è stata trovata senza vita sul pavimento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause della caduta. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.