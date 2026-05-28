Durante la stagione 2026, il colore arancione si è affermato come protagonista nelle tendenze moda, catturando l'attenzione per la sua vivacità. Le passerelle e le collezioni hanno mostrato capi e accessori in questa tonalità, che richiama l’immagine di un tramonto infuocato. La scelta di questo colore ha segnato una preferenza netta tra stilisti e brand, consolidandosi come il colore più interessante e cool della stagione.

Se c’è una certezza, nei corridoi della moda internazionale, questa è che il colore della rinascita ha ad oggi la forza del sole al tramonto. È tutto vero, il più sottovalutato — e ingiustamente — tra i sette dell’arcobaleno è diventato proprio quando meno ce lo aspettavamo l’insospettabile quanto assoluto must-have della bella stagione: in un momento in cui è un certo caos creativo a regnare, tra gioiose stampe a contrasto e tinte forti a farla da padrone, l’ arancione sta vivendo il suo meritato periodo di gloria gettando una lunga ombra sui soliti neutri sussurrati. Offrendoci quel che si dice un clamoroso colpo di scena, sono state. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - È l’arancione la scoperta più cool e interessante della bella stagione 2026

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