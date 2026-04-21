Zendaya ha lanciato una nuova sneaker, una ballet sneaker che ha già attirato l’attenzione tra gli appassionati di moda. La scarpa è stata presentata come parte di una collaborazione e sembra destinata a essere una delle tendenze di questa stagione. La collaborazione ha generato molta attesa, e la scarpa sarà disponibile in edizione limitata, con poche unità pronte a scomparire rapidamente.

Quando Zendaya entra in una collab, non è mai solo una collab. È un reset silenzioso di quello che vedrai ovunque da lì a poco. Questa volta succede con On—e il focus è chiarissimo: una sneaker ibrida che prende la vibe ballet flat e la porta nel mondo active, senza perdere un grammo di cool factor. La collab di Zendaya con On è una sneaker, o meglio ballet sneaker, ma fatta come si deve. Si chiama Cloudnova Moon, ed è esattamente quel tipo di scarpa che sembra semplice finché non la guardi bene. Silhouette bassa, pulita, senza lacci, con una strap che attraversa il piede. Il risultato è un mix tra ballerina e sneaker tecnica—ma senza l’effetto gimmick che si vede spesso online.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zendaya droppa la sneaker più cool della stagione (spoiler: è una ballet sneaker e sparirà subito)

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